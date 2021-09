La Zingara di Luna Park, Cloris Brosca, torna in tv: ecco dove e quando la rivedremo (Di venerdì 24 settembre 2021) I nostalgici della tv ricorderanno sicuramente la mitica Zingara e la sua “Luna Nera!” pronunciata durante Luna Park, il programma dell’access prime time di Rai1 negli anni Novanta. Nei panni della Zingara c’era Cloris Brosca, la quale dopo molti anni si prepara a tornare in tv. Ma dove e quando la rivedremo? La Zingara di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 settembre 2021) I nostalgici della tv ricorderanno sicuramente la miticae la sua “Nera!” pronunciata durante, il programma dell’access prime time di Rai1 negli anni Novanta. Nei panni dellac’era, la quale dopo molti anni si prepara are in tv. Mala? Ladi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

niccolab : Madame Clelia in versione Zingara. Ci sarà la carta 'La LUNA NEEEEERA'? #BakeOffItalia - zazoomblog : Ricordate la mitica Zingara e la sua Luna nera? Ecco che fine ha fatto oggi Cloris Brosca - #Ricordate #mitica… - amalia_nacca : RT @MaraBussani: #PensieriRandagi #SalaLettura [.] Io sono nata zingara, non ho un posto fisso nel mondo| ma forse al chiaro di luna mi… - gighea : RT @MaraBussani: #PensieriRandagi #SalaLettura [.] Io sono nata zingara, non ho un posto fisso nel mondo| ma forse al chiaro di luna mi… - RetwittL : RT @MaraBussani: #PensieriRandagi #SalaLettura [.] Io sono nata zingara, non ho un posto fisso nel mondo| ma forse al chiaro di luna mi… -