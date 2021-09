La classifica e i punteggi della seconda puntata di Tale e Quale show 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) Tale e Quale show 2021 seconda puntata: i risultati La seconda puntata di Tale e Quale show è stata un grande successo e i concorrenti hanno dato il meglio di sé con le imitazioni. Ma com’è la classifica di questo secondo appuntamento? Ecco i risultati formati dalla somma dei voti dei giudici, quelli dei concorrenti e quelli del L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 settembre 2021): i risultati Ladiè stata un grande successo e i concorrenti hanno dato il meglio di sé con le imitazioni. Ma com’è ladi questo secondo appuntamento? Ecco i risultati formati dalla somma dei voti dei giudici, quelli dei concorrenti e quelli del L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : La classifica e i punteggi della seconda puntata di Tale e Quale show 2021 #taleequaleshow - GS9___ : RT @SkyBlue198: ?? IMPORTANTE ?? Cerchiamo di organizzarci bene anche su fb per venerdì. Se fossimo riusciti a portare Pier al primo posto s… - Stefycr7T : RT @SkyBlue198: ?? IMPORTANTE ?? Cerchiamo di organizzarci bene anche su fb per venerdì. Se fossimo riusciti a portare Pier al primo posto s… - giada_t07 : RT @SkyBlue198: ?? IMPORTANTE ?? Cerchiamo di organizzarci bene anche su fb per venerdì. Se fossimo riusciti a portare Pier al primo posto s… - BoscoMarilena : RT @SkyBlue198: ?? IMPORTANTE ?? Cerchiamo di organizzarci bene anche su fb per venerdì. Se fossimo riusciti a portare Pier al primo posto s… -