Georgette Polizzi svela il sesso del bebè che aspetta da David Tresse (Di venerdì 24 settembre 2021) Georgette Polizzi e il marito David Tresse avevano confermato la gravidanza, dopo che il settimanale Chi aveva fatto trapelare la notizia, la gravidanza. Oggi, la coppia ha deciso di rivelare il sesso del bambino attraverso un reel pubblicato sul profilo Instagram di Georgette. Nel video ci sono due barattoli di vernice che vengono colorati di celeste e rosa e alla fine Davide e Georgette, coperti con tuta e visiere, sono stati colorati di rosa. L’influencer è ricorsa alla fecondazione assistita dopo che ha avuto gravi problemi di salute ed ecco cosa ha scritto nella didascalia del video: Un urlo di gioia raggiunge il mio ufficio : “polly è arrivata la mail con il sesso dal laboratorio che ha fatto l’analisi pre-impianto”. In quel ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 settembre 2021)e il maritoavevano confermato la gravidanza, dopo che il settimanale Chi aveva fatto trapelare la notizia, la gravidanza. Oggi, la coppia ha deciso di rivelare ildel bambino attraverso un reel pubblicato sul profilo Instagram di. Nel video ci sono due barattoli di vernice che vengono colorati di celeste e rosa e alla finee e, coperti con tuta e visiere, sono stati colorati di rosa. L’influencer è ricorsa alla fecondazione assistita dopo che ha avuto gravi problemi di salute ed ecco cosa ha scritto nella didascalia del video: Un urlo di gioia raggiunge il mio ufficio : “polly è arrivata la mail con ildal laboratorio che ha fatto l’analisi pre-impianto”. In quel ...

