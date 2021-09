De Luca: «La riapertura delle scuole non ha determinato picchi di contagio» (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica. Per la prima volta le scuole non finiscono nel mirino del presidente della Regione. «Non registriamo picchi di contagio, c’è un livello ancora elevato di mortalità ma non abbiamo ingolfamento dei reparti ospedalieri o delle terapie intensive. Dopo la prima settimana dall’inizio dell’anno scolastico non abbiamo registrato fenomeni particolarmente preoccupati, dovremo aspettare altre due settimane per un quadro di maggiore certezza ma ad oggi il quadro è rassicurante». «In Italia ormai si è quasi bloccata la campagna di vaccinazione. Si fa fatica anche per la terza dose, anche se devo dire che le persone interessate nella prima fase erano in un numero ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica. Per la prima volta lenon finiscono nel mirino del presidente della Regione. «Non registriamodi, c’è un livello ancora elevato di mortalità ma non abbiamo ingolfamento dei reparti ospedalieri oterapie intensive. Dopo la prima settimana dall’inizio dell’anno scolastico non abbiamo registrato fenomeni particolarmente preoccupati, dovremo aspettare altre due settimane per un quadro di maggiore certezza ma ad oggi il quadro è rassicurante». «In Italia ormai si è quasi bloccata la campagna di vaccinazione. Si fa fatica anche per la terza dose, anche se devo dire che le persone interessate nella prima fase erano in un numero ...

