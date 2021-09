Bomba Uomini e Donne, L’ex famosissimo tronista torna in studio per corteggiare Andrea Nicole. Fan in delirio (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ cominciata una nuova stagione di Uomini e Donne e i vecchi protagonisti, che ci hanno accompagnati durante questi anni, hanno cominciato a commentare le new entry. Un ex tronista, in particolare, ha mostrato il suo interesse nei confronti di Andrea Nicole, che sicuramente farà parlare in molti. E’ la prima transgender del dating show di Maria Da Filippi. Nata nel corpo di un uomo, ha affrontato un percorso ormonale e chirurgico per diventare una donna a tutti gli effetti, riconosciuta in quanto tale anche dallo Stato italiano. Come si poteva immaginare, i corteggiatori si sono trovati in difficoltà. La presentazione dei tronisti di Uomini e Donne avviene durante la prima puntata della stagione in corso. I ragazzi scelti per corteggiare le troniste ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ cominciata una nuova stagione die i vecchi protagonisti, che ci hanno accompagnati durante questi anni, hanno cominciato a commentare le new entry. Un ex, in particolare, ha mostrato il suo interesse nei confronti di, che sicuramente farà parlare in molti. E’ la prima transgender del dating show di Maria Da Filippi. Nata nel corpo di un uomo, ha affrontato un percorso ormonale e chirurgico per diventare una donna a tutti gli effetti, riconosciuta in quanto tale anche dallo Stato italiano. Come si poteva immaginare, i corteggiatori si sono trovati in difficoltà. La presentazione dei tronisti diavviene durante la prima puntata della stagione in corso. I ragazzi scelti perle troniste ...

