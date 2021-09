Bambino grave a Lucca: caduto dalle scale in braccio alla madre (Di venerdì 24 settembre 2021) Un Bambino di due anni di Lucca è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Meyer di Firenze per un grave trauma cranico conseguenza di una caduta. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo era tra le ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 settembre 2021) Undi due anni diè stato trasportato d'urgenza all'ospedale Meyer di Firenze per untrauma cranico conseguenza di una caduta. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo era tra le ...

