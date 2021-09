Attirato in un parco e pugnalato dagli amici | 14enne muore in ambulanza tra le braccia del padre

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 settembre 2021) Una terribile storia viene da Reading, contea inglese del Berkshire. A raccontarla è il Mirror, storico quotidiano britannico. Tre adolescenti di 14 anni, due maschi e una femmina, sono stati condannati per l’omicidio di un loro compagno di classe e coetaneo. I nomi dei colpevoli non sono stati resi pubblici per motivi legali. La vittima, invece, si chiamava Oliver Stephens ed era autistico. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, tenutosi questa estate, il giovane, il 3 gennaio 2021, è stato convinto ad entrare in un. Qui è stato accoltellato a mortealtri due ragazzi. La giovane non ha affrontato il processo perché aveva già ammesso l’omicidio colposo. È stata condannata a tre anni e due mesi e rinchiusa in un carcere minorile. Alla base dell’assurdo gesto c’è il rifiuto della vittima di scusarsi per un post sui social ...