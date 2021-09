Aprilia, green pass e controlli a campione per Festa di San Michele: ma è polemica (Di venerdì 24 settembre 2021) Nuove regole per la Festa di San Michele ad Aprilia. Per accedere alla maniFestazione del 2021, che sarà inaugurata il 29 settembre e terminerà domenica 3 ottobre, sarà obbligatorio avere il green pass. Come avverranno i controlli? A campione tra i presenti. Gli agenti della polizia locale, gli uomini della Questura e i carabinieri passeranno tra i banchi e gli stand per verificare che tutto si svolga regolarmente e nel rispetto delle norme anti-covid. Sarà invece recintata l’area spettacolo in piazza Roma, dove si potrà accedere solo su prenotazione ed mostrando la certificazione verde. La polemica: “Tra le bancarelle con il green pass, al mercato senza” “Per girare tra le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Nuove regole per ladi Sanad. Per accedere alla manizione del 2021, che sarà inaugurata il 29 settembre e terminerà domenica 3 ottobre, sarà obbligatorio avere il. Come avverranno i? Atra i presenti. Gli agenti della polizia locale, gli uomini della Questura e i carabinierieranno tra i banchi e gli stand per verificare che tutto si svolga regolarmente e nel rispetto delle norme anti-covid. Sarà invece recintata l’area spettacolo in piazza Roma, dove si potrà accedere solo su prenotazione ed mostrando la certificazione verde. La: “Tra le bancarelle con il, al mercato senza” “Per girare tra le ...

News_24it : L’edizione 2021, anche in considerazione della pandemia da Covid19 ancora in atto, presenta numerose novità rispett… - ComunediAprilia : Festa di San Michele, tra green pass, stand commerciali e spettacoli serali. Le novità dell’edizione 2021 ??… - Aprilia_News : FESTA DI SAN MICHELE: GREEN PASS OBBLIGATORIO E CONTROLLI A CAMPIONE PER LE STRADE DI #APRILIA - Aprilia_News : TENTANO DI INTIMIDIRE UN INFERMIERE PER OTTENERE IL GREEN PASS SENZA #VACCINO - RadiOndaBlu : Aprilia. IC Garibaldi, distribuite le borracce “Giornate Green” -