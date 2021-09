Allegri - Spalletti Gemelli diversi (Di venerdì 24 settembre 2021) Paolo Franci Forse e onestamente, si poteva immaginare il contrario. E cioè, Max che se la galoppa da imperatore tra le pieghe luccicanti del campionato e Luciano che a Napoli prova a dimostrare di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Paolo Franci Forse e onestamente, si poteva immaginare il contrario. E cioè, Max che se la galoppa da imperatore tra le pieghe luccicanti del campionato e Luciano che a Napoli prova a dimostrare di ...

Advertising

WalterWhiteNH : @VlnN94 Stai facendo le pulci a Spalletti con allegri in panchina? Ma voi gobbi siete meravigliosi ?? - AndreaInterNews : Spalletti (ex Inter), Pioli (ex Inter), Mourinho (ex Inter), Allegri... Trova le differenze... - AntoninoGarg : @pisto_gol costa dirlo,ma è uno squadrone.Complimenti al genio Adl,spende poco ma bene.Spalletti costa la metà di Allegri... - AnotherRand0m : @VlnN94 Spalletti al posto di Conte/Allegri alla Juve vinceva la Champions - Disagio_BN : RT @toravon_: Sto lacrimando stanno facendo il processo ad allegri per non aver vinto a napoli contro spalletti con questa 'formazione' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Spalletti Allegri - Spalletti Gemelli diversi Spalletti travolge ogni avversario e se la gode da lassù, coccolando i suoi fenomeni, da Koulibaly a Machine - Gun Osimhen, mentre Max se ne sta laggiù nello scantinato a fustigar talenti a suo dire ...

Serie A: si prospetta un campionato intensissimo Nonostante la squadra sia stata affidata ad un tecnico come Massimiliano Allegri, che ha vinto ... mentre all'ombra del Vesuvio è arrivato Luciano Spalletti. Per quest'ultimo la partenza è stata ottima,...

Allegri-Spalletti Gemelli diversi Il Resto del Carlino Allegri-Spalletti Gemelli diversi E invece ti capita che questi gemelli molto diversi, entrambi toscani, ma uno di mare e l’altro di terra, si ritrovino là dove nessuno avrebbe immaginato. Spalletti travolge ogni avversario e se la go ...

Tardelli piccona la Juve: “Una bella crisi. Ronaldo nascondeva i problemi” L’ex c.t. al Museo del Calcio: “Garanzia Pioli, credo in Mourinho e Spalletti è stato il rinforzo più importante del Napoli. Ma l’Inter gioca più serenamente di tutte” ...

travolge ogni avversario e se la gode da lassù, coccolando i suoi fenomeni, da Koulibaly a Machine - Gun Osimhen, mentre Max se ne sta laggiù nello scantinato a fustigar talenti a suo dire ...Nonostante la squadra sia stata affidata ad un tecnico come Massimiliano, che ha vinto ... mentre all'ombra del Vesuvio è arrivato Luciano. Per quest'ultimo la partenza è stata ottima,...E invece ti capita che questi gemelli molto diversi, entrambi toscani, ma uno di mare e l’altro di terra, si ritrovino là dove nessuno avrebbe immaginato. Spalletti travolge ogni avversario e se la go ...L’ex c.t. al Museo del Calcio: “Garanzia Pioli, credo in Mourinho e Spalletti è stato il rinforzo più importante del Napoli. Ma l’Inter gioca più serenamente di tutte” ...