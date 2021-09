A breve anche un documentario che racconta la collaborazione tra le due band (Di venerdì 24 settembre 2021) Chris Martin, i Coldplay, le donne guarda le foto Sono entrambi fenomeni globali e, ora, hanno deciso di creare anche un sodalizio tra loro. Il successo, con queste premesse, pare assicurato. I Coldplay, gruppo musicale britannico con a “capo” il carismatico leader Chris Martin, e i BTS, band coreana che ha varcato da anni e con successo i confini nazionali, hanno collaborato per il nuovo singolo My Universe, in uscita proprio oggi. Leggi anche › 40 anni da Chris Martin: successi, amori e imprese del ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 settembre 2021) Chris Martin, i Coldplay, le donne guarda le foto Sono entrambi fenomeni globali e, ora, hanno deciso di creareun sodalizio tra loro. Il successo, con queste premesse, pare assicurato. I Coldplay, gruppo musicale britannico con a “capo” il carismatico leader Chris Martin, e i BTS,coreana che ha varcato da anni e con successo i confini nazionali, hanno collaborato per il nuovo singolo My Universe, in uscita proprio oggi. Leggi› 40 anni da Chris Martin: successi, amori e imprese del ...

