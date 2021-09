Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021)DEL 23 SETTEMBREORE 18:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO AL MOMENTO FORTI DISAGI SULL’INTERO QUADRANTE. IN PARTICOLARE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E APPIA. MEDESIMA SITUAZIONE DI DISAGIO ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA CASILINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA DISAGI ALLAPER LAVORI IN CORSO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN USCITA DAL CENTRO; TRAFFICO BLOCCATO SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO FINO ALLO SVINCOLO PER LA SALARIA, IN DIREZIONE EST; PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRAFFICO ...