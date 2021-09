Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2021 ore 12:30 (Di giovedì 23 settembre 2021) Viabilità DEL 23 SETTEMBRE 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CITTA’, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E IL BIVIO PER FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO DI NUOVO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021)DEL 23 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CITTA’, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E IL BIVIO PER FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO DI NUOVO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Ostia, scontro tra moto e bus: grave centauro ... dal personale sanitario del 118, all'Ospedale San Camillo di Roma. Sul posto per tutti i rilievi del caso e per gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo ...

Minori: il consigliere Fulvio Mormile chiede di adoperarsi per migliorare la viabilità ed evitare blocchi in Costiera Amalfitana Tengo a sollecitare tutti i soggetti in epigrafe ad adoperarsi per il miglioramento della viabilità del tratto di strada che attraversa l' abitato di Minori dalla via Roma fino alla Località ...

