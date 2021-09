Torino-Lazio | Sarri cambia | manca un big nei granata

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera andrà in scenaallo Stadio Olimpico Grande. Alle 18 e 30 ci sarà il calcio d’inizio. Il, viene da un buon momento dopo la vittoria con la Salernitana, prima, e con il Sassuolo, poi, sul campo dei nero-verdi. In entrambe le situazioni, la squadra di Juric ha espresso un buon calcio ed ha meritato la vittoria. Inoltre,ancora, da diverso tempo, Andrea Belotti. L’attaccante della Nazionale dovrebbe tornare dopo la sosta perché, come detto da Juric, non riesce a recuperare in fretta. L’obiettivo prefissato dal giocatore e dallo stesso allenatore, era di essere a disposizione nel derby contro la Juventus ma sarà molto complicato. Per quanto riguarda la, invece, deve ritrovare le certezze di inizio stagione. I biancocelesti vengono da ...