Tales of Arise per PS4 ancora primo in classifica giapponese | Nintendo Switch in calo – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Tales of Arise per PS4 ancora primo in classifica giapponese, Nintendo Switch in calo

Tales of Arise risulta ancora primo nella classifica software settimanale in Giappone, in versione PS4, mentre Nintendo Switch cala un po' nelle vendite hardware.

Tales of Arise si conferma il gioco più venduto anche per la scorsa settimana in Giappone, risultando dunque ancora primo nella classifica vendite relative al mercato nipponico per la settimana conclusa il 19 settembre 2021, almeno per quanto riguarda la versione PS4. Il nuovo JRPG di Bandai Namco, che ha convinto un po' tutti come potete vedere anche nella nostra recensione di Tales of Arise, ha subito il fisiologico calo di vendite rispetto alla prima settimana.

