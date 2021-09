Scuola, il report sul nodo trasporti: “Male al Sud, meglio al Centro e in Piemonte. Mancano autisti in Lombardia” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il piano trasporti per il rientro a Scuola fatica a procedere. È preoccupata la Cisl Scuola, che in queste ore ha raccolto i dati regione per regione. Se in Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Marche è stato potenziato il trasporto pubblico locale aumentando le corse negli orari in cui i mezzi sono più utilizzati dagli studenti, al Sud non ci sono stati interventi significatovi per risolvere il problema. In Lombardia i tavoli prefettizi hanno lavorato sulla falsa riga dell’anno scorso puntando più sullo scaglionamento che sull’aumento delle corse: ci sono problemi, però, a reperire autisti. In area Metropolitana si segnala l’attivazione di navette dedicate al trasporto degli studenti al posto di mezzi pubblici generici. In altri territori, come Cremona e Mantova, la soluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Il pianoper il rientro afatica a procedere. È preoccupata la Cisl, che in queste ore ha raccolto i dati regione per regione. Se in Toscana, Emilia Romagna, Lazio,, Marche è stato potenziato il trasporto pubblico locale aumentando le corse negli orari in cui i mezzi sono più utilizzati dagli studenti, al Sud non ci sono stati interventi significatovi per risolvere il problema. Ini tavoli prefettizi hanno lavorato sulla falsa riga dell’anno scorso puntando più sullo scaglionamento che sull’aumento delle corse: ci sono problemi, però, a reperire. In area Metropolitana si segnala l’attivazione di navette dedicate al trasporto degli studenti al posto di mezzi pubblici generici. In altri territori, come Cremona e Mantova, la soluzione ...

