Lega | fuoriuscito da Fi Nava | ' diversi sindaci e amministratori pronti a passare con Salvini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - "nei prossimi giorni e nelle prossime settimane aderiranno alladi Matteo, non solo in provincia di Lecco". Lo afferma Daniele, ex presidente della Provincia di Lecco ed ex sottosegretario in Regione, che ieri ha ufficializzato il suo passaggio alla. "Ci sono persone di Forza Italia anche con ruoli amministrativi che non si sono più riconosciuti dopo la fine del Pdl in un partito.va a superare ladi ieri per guardare verso un progetto che è una grande partito di centrodestra del futuro", spiega contattato dall'Adnkronos. E si parla di altre due consiglieri regionali di Forza Italiaa lasciare nei prossimi giorni ...