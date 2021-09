La Vita in Diretta, il padre dei fratelli Bianchi aggredisce la troupe televisiva: “Libera i cani”. Poi le botte (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora un’aggressione contro i giornalisti. Questa volta contro la troupe de La Vita in Diretta, la trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano. Durante la puntata di ieri, mercoledì 22 settembre, è stato mandato in onda un servizio in cui il padre di Marco e Gabriele Bianchi (in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte) si è scagliato contro l’operatore del programma. La troupe era ad Artena (Città Metropolitana di Roma) per chiedere delucidazioni circa la frase pronunciata dalla madre dei Bianchi, Simonetta Di Tullio (“Manco fosse morta la regina“), riferendosi a Willy. Quando la giornalista si è avvicinata all’abitazione, è accaduto di tutto. Dapprima Di Tullio ha detto: “Non c’è nulla da chiedere… guarda non mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora un’aggressione contro i giornalisti. Questa volta contro lade Lain, la trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano. Durante la puntata di ieri, mercoledì 22 settembre, è stato mandato in onda un servizio in cui ildi Marco e Gabriele(in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte) si è scagliato contro l’operatore del programma. Laera ad Artena (Città Metropolitana di Roma) per chiedere delucidazioni circa la frase pronunciata dalla madre dei, Simonetta Di Tullio (“Manco fosse morta la regina“), riferendosi a Willy. Quando la giornalista si è avvicinata all’abitazione, è accaduto di tutto. Dapprima Di Tullio ha detto: “Non c’è nulla da chiedere… guarda non mi ...

