Jane Alexander e i problemi con l’alcol a “Oggi è un altro giorno” | «Bevevo fino alle 3 di mattina»

(Di giovedì 23 settembre 2021)ospite a ‘è un’, il salotto di Rai1 racconta alla padrona di casa, Serena Bortone, racconta la sua dipendenza dal, un periodo buio da cui è uscita soltanto dopo aver capito la gravità della situazione e grazie all’amore per il compagno Gianmarco. «e anche tanto – dichiara-. All’inizio era tutto ok, poi ho cominciato a sentirmi male.sempre: quando ero felice e quando ero triste. Uscivo a pranzo e tornavo3 disenza mai smettere di bere. Ho capito da sola che c’era un problema. Quando si sbaglia lo si riconosce, ed è importante saper interrompere tutto. L’amore di Gianmarco mi ha aiutato tantissimo, anche durante le sedute di ...

Ospite a ' Oggi è un altro giorno ' su Rai1,apre le porte del suo passato a Serena Bortone , ricordando il periodo buio quando la dipendenza alcolica la stava uccidendo. L'attrice non nasconde di aver passato momenti davvero ...ospite a 'Oggi è un altro giorno', il salotto di Rai1 racconta alla padrona di casa, Serena Bortone, racconta la sua dipendenza dall'alcol , un periodo buio da cui è uscita soltanto ...Ex concorrente del Grande Fratello Vip svela i problemi di alcolismo: “Bevevo sempre, ne sento la mancanza ma so di dovermi limitare".Jane Alexander si racconta a "Oggi è un altro giorno" su Rai1 e ricorda il drammatico periodo in cui era dipendente dall'alcool ...