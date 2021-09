'In codice rosso'. Incidente a Momo, moto finisce contro un furgone: ferita una donna (Di giovedì 23 settembre 2021) Incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 23 settembre, a Momo , comune in provincia di Novara. Come riporta 'Today' , lo schianto tra una moto e un furgone si è verificato in via Boniperti. Le cause del sinistro sono ancora in corso di aggiornamento. Nell'impatto tra i due mezzi è rimasta ferita gravemente ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 23 settembre 2021)stradale nella mattinata di oggi, giovedì 23 settembre, a, comune in provincia di Novara. Come riporta 'Today' , lo schianto tra unae unsi è verificato in via Boniperti. Le cause del sinistro sono ancora in corso di aggiornamento. Nell'impatto tra i due mezzi è rimastagravemente ...

Advertising

sardanews : Con l’auto esce di strada tra Marrubiu e Sant’Anna. Un ferito in codice rosso - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Roma, camion si ribalta, conducente estratto e portato in ospedale in codice rosso - Cleopat79954263 : @FedericaFed99 Sono in codice rosso - sulsitodisimone : RT @qnazionale: Roma, camion si ribalta, conducente estratto e portato in ospedale in codice rosso - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #roma, #camion si ribalta in una cava: autista in codice rosso -