Gratta e Vinci rubato | ufficiale | arriva la decisione finale

(Di giovedì 23 settembre 2021) Si conclude positivamente la vicenda che vede coinvolta l’anziana di Napoli alla quale era statounvincente Buone notizie per l’anziana signora di Napoli che nei giorni scorsi era finita agli onori di cronaca perché un tabaccaio le aveva sottratto unvincente. L’Agenzia delle Dogane ha infatti dato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Gratta Vinci

L'Agenzia delle accise, dogane emonopoli ha recuperato oggi ilda mezzo milione di euro, rubato nelle settimane scorse ad una napoletana di 69 anni. La decisione in seguito al dissequestro da parte della procura di Napoli. La donna potrà ora ...Sta per finire la storia delda mezzo milione di euro che un uomo di 57 anni a Napoli aveva rubato alla signora di 69 anni che lo aveva acquistato in una tabaccheria. Ora, dopo che le Agenzie delle Dogane, delle ...Si conclude positivamente la vicenda che vede coinvolta l'anziana di Napoli alla quale era stato rubato un gratta e vinci vincente ...Potrà incassare la vincita di 500 mila euro che le spetta la donna di Napoli , a cui Gaetano Scutellaro , il tabaccaio del quartiere Stella ...