Giustizia, il Senato approva riforma del processo penale (Di giovedì 23 settembre 2021) Ok definitivo in Senato al disegno di legge di delega al governo per la riforma del processo penale, dopo i due voti di fiducia di ieri. A favore 177 Senatori, i no sono stati 24. La riforma interviene su molti aspetti del processo, con l'obiettivo di ridurre i tempi e assicurare l'efficienza, condizioni per l'accesso ai fondi del Recovery. L'articolo proviene da Italia Sera.

