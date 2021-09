Decreto green pass scuola, via libera definitivo dal Parlamento. Attività didattica in presenza e certificazione obbligatoria. Tutte le novità [TESTO] (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la Camera anche il Senato ha dato il via libera al Decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 (il cosiddetto Decreto green pass scuola e trasporti) che aggiorna le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle Attività sociali. I sì sono stati 189, i no 31. Il Decreto, approvato ieri dalla Camera, è legge. L'articolo Decreto green pass scuola, via libera definitivo dal Parlamento. Attività didattica in presenza e certificazione obbligatoria. ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la Camera anche il Senato ha dato il viaallegge n.111 del 6 agosto 2021 (il cosiddettoe trasporti) che aggiorna le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e allesociali. I sì sono stati 189, i no 31. Il, approvato ieri dalla Camera, è legge. L'articolo, viadalin. ...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospen… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato in serata il decreto Green pass. #ANSA - orizzontescuola : Decreto green pass scuola, via libera definitivo dal Parlamento. Attività didattica in presenza e certificazione ob… - LibertaMario : RT @salfasanop: Fico rivendica il green pass ugualitario fra cittadini e parlamentari. Ma gli era stato chiesto con insistenza e l'aveva ne… -