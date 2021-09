**Covid: Camera si prepara ad obbligo green pass, norme chiare, no spazio per defezioni** (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Dopo la decisione di ieri dell'Ufficio di presidenza che estende anche alla Camera le norme previste dal decreto legge del Governo per l'utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati, a Montecitorio ci si chiede se, oltre ai deputati che più volte hanno espresso contrarietà all'obbligo di utilizzo del certificato verde, anche tra il personale possano emergere dubbi e perplessità rispetto all'attuazione della nuova disciplina e quali potrebbero essere le conseguenze. Se soprattutto sul primo punto il presidente della Camera, Roberto Fico, è stato chiarissimo ("per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria", ha affermato), anche sul secondo non sembrano emergere particolari problemi. Innanzi tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Dopo la decisione di ieri dell'Ufficio di presidenza che estende anche allalepreviste dal decreto legge del Governo per l'utilizzo delsui luoghi di lavoro pubblici e privati, a Montecitorio ci si chiede se, oltre ai deputati che più volte hanno espresso contrarietà all'di utilizzo del certificato verde, anche tra il personale possano emergere dubbi e perplessità rispetto all'attuazione della nuova disciplina e quali potrebbero essere le conseguenze. Se soprattutto sul primo punto il presidente della, Roberto Fico, è stato chiarissimo ("per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria", ha affermato), anche sul secondo non sembrano emergere particolari problemi. Innanzi tutto ...

Advertising

myrtamerlino : #GreenPass obbligatorio dal 15 ottobre alla Camera. Ma perché pagare il #tampone, come tutti, quando puoi averlo gr… - TV7Benevento : **Covid: Camera si prepara ad obbligo green pass, norme chiare, no spazio per defezioni** (2)... - TV7Benevento : **Covid: Camera si prepara ad obbligo green pass, norme chiare, no spazio per defezioni**... - benny_bove : RT @myrtamerlino: #GreenPass obbligatorio dal 15 ottobre alla Camera. Ma perché pagare il #tampone, come tutti, quando puoi averlo gratis?… - infoitinterno : Covid, le notizie. Green Pass obbligatorio alla Camera. Fico: “Nessun privilegio”. -