Chico Forti è ancora in America ma continua a sperare di tornare presto in Italia (Di giovedì 23 settembre 2021) Le ultime notizie sulla vicenda di Chico Forti, arrivano dalla radio. I mesi passano e purtroppo il nostro connazionale è ancora in carcere negli Stati Uniti. Da oltre 20 anni Forti, passa le sue giornate in un penitenziario per l’accusa di un omicidio che dice di non aver mai commesso. Per questa vicenda si sono mossi giornalisti, politici, persone comuni. Tutti hanno cercato di capire le ragioni di Chico e di conoscere meglio la sua vicenda tanto che il Governo ha ottenuto il trasferimento di Chico Forti in Italia. Era il mese di dicembre quando Di Maio annunciava che presto Forti, sarebbe rientrato in Italia. Siamo a settembre, è passato quasi un anno da quel giorno e ancora, non ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 settembre 2021) Le ultime notizie sulla vicenda di, arrivano dalla radio. I mesi passano e purtroppo il nostro connazionale èin carcere negli Stati Uniti. Da oltre 20 anni, passa le sue giornate in un penitenziario per l’accusa di un omicidio che dice di non aver mai commesso. Per questa vicenda si sono mossi giornalisti, politici, persone comuni. Tutti hanno cercato di capire le ragioni die di conoscere meglio la sua vicenda tanto che il Governo ha ottenuto il trasferimento diin. Era il mese di dicembre quando Di Maio annunciava che, sarebbe rientrato in. Siamo a settembre, è passato quasi un anno da quel giorno e, non ci ...

Advertising

giorgiomarone : #lariachetirala7 buongiorno, che problemi vi sono, in generale, a parlare di Chico Forti? Cautela diplomatica, disi… - pescarese1975 : @forti_chico @Radio105 @mazzolimarco @LOZOODIRADIO105 che vergogna sti politici...Chico non mollare ?? - giorgiomarone : @myrtamerlino buongiorno Signora Merlino, secondo Lei, che problemi ci sono per parlare di Chico Forti. Sento solo… - bennicirillo : RT @Palingenius1: #chicoforti Buongiorno un appello al Presidente Mattarella @Quirinale per il trasferimento di Chico Forti in Italia. Pa… - sociofra : RT @FelicianiElio: @forti_chico @mazzolimarco @Radio105 @LOZOODIRADIO105 Grande #marcomazzoli, insieme a te vogliamo #chicoforti LIBERO E I… -