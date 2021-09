Cavaleri (Ema): “Vaccino agli under 12? A ottobre avremo i dati Pfizer e Moderna, poi 4 settimane per il nostro parere” – Video (Di giovedì 23 settembre 2021) “A oggi non è stata ricevuta alcuna richiesta di estensione dell’indicazione per un Vaccino Covid-19 nei bambini di età inferiore ai 12 anni. L’Ema prevede che Pfizer presenterà i dati sui bambini di età compresa tra 5 e 11 anni all’inizio di ottobre e che i dati di Moderna saranno ricevuti all’inizio di novembre”. Lo ha detto il direttore generale dell’Ema, Marco Cavaleri, responsabile strategia vaccini e terapie Covid, che poi ha aggiunto: “Le valutazioni dovrebbero richiedere quattro settimane, se non ci saranno ulteriori aspetti da chiarire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “A oggi non è stata ricevuta alcuna richiesta di estensione dell’indicazione per unCovid-19 nei bambini di età inferiore ai 12 anni. L’Ema prevede chepresenterà isui bambini di età compresa tra 5 e 11 anni all’inizio die che idisaranno ricevuti all’inizio di novembre”. Lo ha detto il direttore generale dell’Ema, Marco, responsabile strategia vaccini e terapie Covid, che poi ha aggiunto: “Le valutazioni dovrebbero richiedere quattro, se non ci saranno ulteriori aspetti da chiarire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

HuffPostItalia : Marco Cavaleri (Ema): 'A novembre vaccino per i bimbi di 6 anni' - Domenico1oo777 : RT @barbarab1974: I dubbi di Doshi (Bmj) sui vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna. Cavaleri (Ema): “Loro efficacia sicura e confermata, ecco p… - ansaeuropa : .@EMA_News prenderà posizione sulla necessità di una terza dose di vaccino anti-Covid 'all'inizio di ottobre'. Lo h… - fisco24_info : Covid, Ema: 'In sviluppo cure antivirali in pillola da usare a casa': Le parole di Cavaleri, responsabile Vaccini e… - Radio1Rai : ??#Vaccini A ottobre Pfizer presenterà i dati sui bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, a novembre Moderna. A dir… -