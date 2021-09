Caos Dazn durante Sampdoria-Napoli (Di giovedì 23 settembre 2021) L’emittente televisiva Dazn sta avendo continui problemi durante la partita che si sta disputando tra Sampdoria e Napoli allo stadio Marassi di Genova. Gli utenti si lamentano Tante lamentele negli ultimi mesi e tante lamentele anche negli ultimi minuti. I telespettatori si lamentano. Pagano e non hanno un servizio adeguato. La telenovela in merito al servizio che offre Dazn si arricchisce dunque di un nuovo capitolo. LEGGI ANCHE: Formazioni ufficiali Sampdoria-Napoli: la decisione di Spalletti su Manolas e Zielinski LEGGI ANCHE: Formazioni ufficiali Torino-Lazio: due esclusioni eccellenti per Sarri! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) L’emittente televisivasta avendo continui problemila partita che si sta disputando traallo stadio Marassi di Genova. Gli utenti si lamentano Tante lamentele negli ultimi mesi e tante lamentele anche negli ultimi minuti. I telespettatori si lamentano. Pagano e non hanno un servizio adeguato. La telenovela in merito al servizio che offresi arricchisce dunque di un nuovo capitolo. LEGGI ANCHE: Formazioni ufficiali: la decisione di Spalletti su Manolas e Zielinski LEGGI ANCHE: Formazioni ufficiali Torino-Lazio: due esclusioni eccellenti per Sarri! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

