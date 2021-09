Calcio femminile | premi raddoppiati per gli Europei 2022 | contributi anche ai club

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 settembre 2021) Secondo quanto riportato da RaiSport, l’UEFA avrebbe raddoppiato iriservati alle Nazionali per glidi: nelle 16 squadre partecipanti alla fase finale si divideranno 16 milioni di euro contro gli 8 in palio nell’edizione del 2017. Non è l’unica novità: c’è stata, infatti, l’introduzione delle indennità per iche saranno costretti a rilasciare le calciatrici per la fase finale degli. L’ammontare di tale misura è di 4.5 milioni di euro. Si tratta di una prima volta assoluta per il. Andando nel dettaglio del provvedimento del Comitato Esecutivo, si legge come l’UEFA consideri “l’aumento delle distribuzioni finanziarie e l’introduzione di un programma di indennità per i ...