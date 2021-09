Uomini e donne, “Hai bisogno di un medico”: succede di tutto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ad Uomini e donne succede di tutto: la trasmissione è appena iniziata, ma i colpi di scena non sono mancati. Una nuova edizione di Uomini e donne è appena iniziata, da circa una settimana e i colpi di scena sono già stati tantissimi. In questi giorni abbiamo avuto il piacere di conoscere i quattro tronisti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 22 settembre 2021) Addi: la trasmissione è appena iniziata, ma i colpi di scena non sono mancati. Una nuova edizione diè appena iniziata, da circa una settimana e i colpi di scena sono già stati tantissimi. In questi giorni abbiamo avuto il piacere di conoscere i quattro tronisti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - gualtierieurope : Tanti auguri alle donne e agli uomini della @GDF - CarloVerdelli : 83 donne uccise da 83 uomini da inizio anno. L’ultima è Alessandra, 21 anni, una figlia di 2, un viso ancora bambin… - 8MAKESBLCKPINK : RT @sailor_snickers: “mica è sessismo dire che mediamente le donne guidano peggio” I dati mica dicono che 2 conducenti su 3 che beccano mu… - 96Cecchan : RT @slimlesbo: chiedetevi perché ce l’avete così tanto con le donne bisessuali, letteralmente mettete sempre in mezzo i rapporti che hanno… -