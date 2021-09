Ultimo sorprende, poco fa un annuncio clamoroso: fan in estasi (FOTO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ultimo torna ancora una volta sui social e in particolare sulla sua pagina Instagram con una notizia davvero sensazionale per i fan. E’ una notizia bomba quella che il cantante romano ha regalato ai tanti suoi fan che da tempo non vedono l’ora di avere sue notizie dal punto di vista professionale. E’ stata una Leggi su youmovies (Di mercoledì 22 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna ancora una volta sui social e in particolare sulla sua pagina Instagram con una notizia davvero sensazionale per i fan. E’ una notizia bomba quella che il cantante romano ha regalato ai tanti suoi fan che da tempo non vedono l’ora di avere sue notizie dal punto di vista professionale. E’ stata una

Advertising

AgSciWriter : @albertovito59 Il paragone non regge e sorprende lei non lo capisca; è l'esatto contrario: per la propria macchina… - AndTheBad : Guidare una supersportiva genera ansia: la gente si aspetta che tu impenni ad ogni semaforo ed esca di traverso da… - 18ottobre1775 : @DotMaxG72 @Mysterytrains @renzocampanella Forse ci sono assassini e criminali che sono a piede libero perchè hanno… - Heartwinter_04 : Una ragazza che doveva fare il viaggio con noi a fine mese per roma/romics che ci tira pacco all'ultimo Perchè la… - downeyjessevan : @rosslehnsherr anche per me è stato il primo e mi sono innamorata perché ti tiene incollata fino all'ultimo capitol… -