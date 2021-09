(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Due persone arrestate e tre denunciate: è il bilancio di una serie di controlli messi in campo daidel comando compagnia di(Napoli), durante i quali sono state identificate 95 persone e controllati 53 veicoli, con cinque scooter sequestrati. I militari dell’Arma in particolare hanno effettuato dei posti di controllo rafforzati e diverse perquisizioni alla ricerca di armi e droga all’interno del quartiere del centro storico Provolera. Durante queste attività è stato denunciato a piede libero un ragazzo di 22 anni nella cui abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile ad aria compressa, uno scanner di frequenze radio, un rilevatore di microspie, due apparati Gps e un metal detector. Denunciate per resistenza a ...

Advertising

anteprima24 : ** Torre Annunziata, due arresti e tre denunce dei #Carabinieri ** - ottopagine : Denunce, sequestri e arresti dei carabinieri a Torre Annunziata #TorreAnnunziata - T7TorreSette : Torre Annunziata - Denunciato un 22enne in possesso di fucile, metal detector e rilevatore di microspie… - iISud24 : Torre Annunziata, i carabinieri setacciano il rione Provolera #22settembre #Napoli #Campania #Cronaca #Italia… - ViViCentro : Carabinieri Torre Annunziata e Boscoreale: Denunce, sequestri e arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Annunziata

... e la crisi dell'intero apparato industriale di Napoli, quello di Caserta, di Salerno, della zona Nord della provincia di Napoli e di quella a Sud, in particolaree Castellammare di ...09:29 - A3- Ercolano. Coda traNord e Ercolano - Scavi per incidente. A3 Napoli - Salerno (Km 10.5 - direzione: Napoli). 09:23 - A11 Pistoia - Firenze. Traffico ...Esce da scuola eludendo il controllo delle maestre e va in strada. Presa da un genitore poco prima di attraversare le strisce pedonali. Attimi di choc a Torre Annunziata dove una bimba di quattro anni ...I carabinieri del comando compagnia di Torre Annunziata sono impegnati in serrati servizi di controllo del territorio. Sono 95 persone identificate e 53 veicoli controllati, 5 gli ...