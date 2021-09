Tamberi: “La gente si avvicina e si commuove ancora per me” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il campione olimpico di salto in alto racconta le emozioni dopo la vittoria dell’oro nella sua specialità alle Olimpiadi di Tokyo. gm/gtr/col su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il campione olimpico di salto in alto racconta le emozioni dopo la vittoria dell’oro nella sua specialità alle Olimpiadi di Tokyo. gm/gtr/col su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi gente Gianmarco Tamberi taglia il nastro del centro fitness McFit di Roma Tutti cercano il volto pulito di Tamberi per una foto: 'In queste settimane sono stato assieme ad altri atleti che si sono distinti e la cosa che mi piace vedere è la gente che si avvicina e mi dice '...

"Anche io Atletica", è lo sport di tutti Le cinque medaglie d'oro in Giappone hanno acceso la passione e l'interesse di tanta gente, affascinata dalle imprese di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, di Massimo Stano e Antonella Palmisano, ...

Tamberi: "Mi sento leggero, non vedo l'ora di tornare a gareggiare". VIDEO Sky Sport Gianmarco Tamberi taglia il nastro del centro fitness McFit di Roma «Mi piace lo spirito giovane e attento alla salute che incarna McFIT e sono molto felice oggi di essere qui - dice Tamberi -. Lo sport è da sempre parte della mia vita, in ogni ...

Atletica, Tamberi punta in alto: "I Mondiali per fare bingo" Dopo il successo olimpico di Tokyo, l'azzurro punta a Eugene per consacrarsi. E non chiude le porte al suo amato basket ...

