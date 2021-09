Spezia-Juventus 2-3 | De Ligt | “Abbiamo messo tutto il nostro carattere per vincere”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Autore del gol vittoria, nonché di un’ottima prestazione in fase difensiva, il colosso olandese, Matthijs De, ha analizzato il match con loai microfoni di DAZN: “Penso sia stata una partita difficile. Nel primo tempogiocato bene e siamo riusciti a segnare, ma subito dopo loro hanno pareggiato con un gran gol sull’unica occasione che hanno avuto. Il secondo tempo loiniziato molto male, andando in svantaggio, però poiilper. I tre punti sono l’unica cosa che conta oggi e liottenuti.” “Se sei alladevitutte le partite. Quando ti trovi a due punti dopo quattro ...

Advertising

brfootball : 49’: Spezia 2-1 Juventus ?? - goal : 55' Spezia 2-1 Juventus ?? - InvictosSomos : SPEZIA 2-1 JUVENTUS. REMONTADA. - am_a_gunner : RT @goal: 55' Spezia 2-1 Juventus ?? - carsonborsecr7 : RT @InvictosSomos: SPEZIA 2-1 JUVENTUS. REMONTADA. -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Juventus

IL TABELLINO2 - 3 (primo tempo 1 - 1) Marcatore: 27' Kean (J), 33' Gyasi (S), 4' st Antiste (S), 21' st Chiesa (J), 27' De Ligt (J) Assist: 27' Rabiot,(4 - 2 - 3 - 1): Zoet,...Commenta per primo Massimiliano Allegri , allenatore della, parla a Dazn dopo il successo per 3 - 2 contro lo: 'Abbiamo vinto una partita di sofferenza, bella vittoria e importante. Un po' fortunati nel finale, ma ci è tornato indietro quello ...Allegri: «Meno male che abbiamo vinto una partita di sofferenza, altrimenti avremmo pensato di essere diventati bravi».Prima vittoria in campionato per la Juventus che al Picco riesce a battere in rimonta 3-2 un ottimo Spezia dopo una gara complicata. I bianconeri, a caccia dei 3 punti in terra ligure, partono forte e ...