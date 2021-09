Sonia Bruganelli rimprovera Amedeo Goria | lui sbotta e chiede di parlare col proprio agente VIDEO

Advertising

BaritaliaNews : GF Vip 6, Sonia Bruganelli al veleno contro Valentina Nulli Augusti e lei sui social replica a muso duro - BaritaliaNews : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli attacca Amedeo Goria in diretta e poi Alfonso Signorini … - infoitcultura : GF Vip 6: Sonia Bruganelli sfinita? - zazoomblog : GF Vip 6 Sonia Bruganelli al veleno contro Valentina Nulli Augusti e lei sui social replica a muso duro - #Sonia… - peppe844 : #GFvip Sonia Bruganelli difende Tommaso Eletti e lancia una frecciatina a Valentina Nulli Augusti: la reazione -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Il Sussidiario.net

... 'Io ho parlato di arte, ho parlato di tante cose, qua tutti fanno battute e poi io sarei il porco , ma non esiste, anche quello che ha detto.. io chiamerò il mio agente in ...GF Vip: la nuova edizione Questa nuova edizione del GF Vip è iniziata il 13 settembre e oltre ai 22 concorrenti le opinioniste scelte per lo show sonoe Adriana Volpe . VIPL'attuale opinionista del Grande Fratello Vip 6, finisce sempre al centro delle critiche: scopriamo cosa ha rivelato per far scatenare una bufera enorme sul web.Amedeo Goria si difende dalle accuse ricevute all'interno della casa e dallo studio per gli atteggiamenti avuti nei confronti della coinquilina Ainett. Durante ...