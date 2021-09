Advertising

Gazzetta_it : Gol! Spal - Vicenza 3-1, rete di Colombo L. (SPA) - sportli26181512 : Serie B, Vicenza esonerato l'allenatore Di Carlo: Sollevato dall'incarico il tecnico dopo il ko con la Spal… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE B VICENZA, ESONERATO DOMENICO DI CARLO IL NUOVO ALLENATORE SARÀ CRISTIAN BROCCHI #SkySerieB #DiCarlo #Vicenza… - SampNews24 : Ufficiale l’esonero di #DiCarlo: l’ex #Sampdoria lascia #Vicenza #Brocchi - kittesencoola : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE B VICENZA, ESONERATO DOMENICO DI CARLO IL NUOVO ALLENATORE SARÀ CRISTIAN BROCCHI #SkySerieB #DiCarlo #Vicenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Vicenza

...ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozione inB, per ... Il, ancora a 0 punti in classifica, non ha ancora comunicato il nome del successore di Di ...Cinque sconfitte nelle prime cinque partite, zero punti, una situazione che precipita. Ilha deciso di esonerare Domenico Di Carlo e tutto il suo staff. Decisivo il ko do marted sera ...in...La Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il ... La Società desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per ...“La Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il ... La Società desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per ...