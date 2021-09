Scuola, ci sono 17mila classi (pollaio) sovraffollate in Italia (Di mercoledì 22 settembre 2021) sono 460mila i bambini e ragazzi che studiano in 17mila classi con più di 25 alunni; il problema è concentrato soprattutto nelle scuole superiori, dove il 7% delle classi è in sovrannumero, con le maggiori criticità nelle regioni più popolose come la Lombardia (con 1889 classi over25), l’Emilia Romagna (1131), la Campania (1028). I dati sulle cosiddette ‘classi pollaio’ arrivano dal XIX rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza nelle scuole, presentato oggi.Cittadinanzattiva chiede, tra le altre cose, lo stop alle classi in sovrannumero, la costituzione del’Anagrafe dell’edilizia scolastica, il controllo dell’uso dei fondi del Pnrr, di proseguire le verifiche di vulnerabilità e le indagini su soffitti e solai, di mettere fine ai seggi negli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021)460mila i bambini e ragazzi che studiano incon più di 25 alunni; il problema è concentrato soprattutto nelle scuole superiori, dove il 7% delleè in sovrannumero, con le maggiori criticità nelle regioni più popolose come la Lombardia (con 1889over25), l’Emilia Romagna (1131), la Campania (1028). I dati sulle cosiddette ‘’ arrivano dal XIX rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza nelle scuole, presentato oggi.Cittadinanzattiva chiede, tra le altre cose, lo stop allein sovrannumero, la costituzione del’Anagrafe dell’edilizia scolastica, il controllo dell’uso dei fondi del Pnrr, di proseguire le verifiche di vulnerabilità e le indagini su soffitti e solai, di mettere fine ai seggi negli ...

