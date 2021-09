Mourinho: «Non sono venuto qui per andare in euforia dopo 3 vittorie o in depressione dopo una sconfitta» (Di mercoledì 22 settembre 2021) José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Udinese. Di seguito la ricostruzione di Calciomercato.com. “Il mercato è chiuso e voi volete già mettermi nella situazione di parlarne. Non lo faccio, non posso dire a voi tutto quello che analizzo. Capisco la domanda ma non ti rispondo, non entro in questa dinamica. Quando abbiamo vinto 3 partite di fila in campionato, più altre 3 d’Europa, non sono entrato in questa dinamica di euforia, ora non parlo di problemi grossi. Abbiamo perso una partita, con voi non ho altro da dire, ovviamente ai miei giocatori sì. Abbiamo analizzato la partita guardando al futuro, quella partita non possiamo più vincerla”. dopo un passo falso, ha bisogno di vedere la partita di domani o ha già capito cos’è successo? “Qui è troppo facile entrare in questa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021) Joséha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Udinese. Di seguito la ricostruzione di Calciomercato.com. “Il mercato è chiuso e voi volete già mettermi nella situazione di parlarne. Non lo faccio, non posso dire a voi tutto quello che analizzo. Capisco la domanda ma non ti rispondo, non entro in questa dinamica. Quando abbiamo vinto 3 partite di fila in campionato, più altre 3 d’Europa, nonentrato in questa dinamica di, ora non parlo di problemi grossi. Abbiamo perso una partita, con voi non ho altro da dire, ovviamente ai miei giocatori sì. Abbiamo analizzato la partita guardando al futuro, quella partita non possiamo più vincerla”.un passo falso, ha bisogno di vedere la partita di domani o ha già capito cos’è successo? “Qui è troppo facile entrare in questa ...

