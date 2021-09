LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: day-2, bandiera verde! Vinales subito in pista (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50 subito competitivo Vinales in 1.32.3! Il crono dello spagnolo è un segno importante, potremmo scendere sotto la pole-position fatta registrare sabato da Francesco Bagnaia (Ducati). 9.47 Maverick Vinales è già in pista con la sua Aprilia. Accende i motori anche la Suzuki con Sylvain Guintoli. 9.45 Green Flag! Inizia la giornata di azione. Ricordiamo che vi sarà una pausa tra le 13.00 e le 14.00. 9.43 Secondo ed ultimo girono di Test al Misano World Circuit Marco Simoncelli, tracciato che riaccoglierà il Motomondiale ad ottobre dopo la trasferta americana del COTA (Texas/Austin). 9.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla seconda giornata di Test di Misano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50competitivoin 1.32.3! Il crono dello spagnolo è un segno importante, potremmo scendere sotto la pole-position fatta registrare sabato da Francesco Bagnaia (Ducati). 9.47 Maverickè già incon la sua Aprilia. Accende i motori anche la Suzuki con Sylvain Guintoli. 9.45 Green Flag! Inizia la giornata di azione. Ricordiamo che vi sarà una pausa tra le 13.00 e le 14.00. 9.43 Secondo ed ultimo girono dialWorld Circuit Marco Simoncelli, tracciato che riaccoglierà il Motomondiale ad ottobre dopo la trasferta americana del COTA (Texas/Austin). 9.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla seconda giornata didi...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO VINCE ANCORAAA ?? ENEA FAVOLOSO SUL PODIOOOOOO LIVE ? - jessicateo_58 : Seconda e ultima giornata dei #MisanoTest! Seguiteci dalle 10:00 alle 18:00 per live e aggiornamenti in tempo reale… - TORNADO604 : RT @gponedotcom: LIVE - La diretta del secondo giorno di test a Misano della MotoGP: Ultimo giorno di prove per i pilota della MotoGP. Tutt… - gponedotcom : LIVE - La diretta del secondo giorno di test a Misano della MotoGP: Ultimo giorno di prove per i pilota della MotoG… - infoitsport : LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: bene Bagnaia, Marini e Rossi. Brillante Pol Espargaro con la nuova Honda -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP LIVE MotoGP 2021. I test a Misano Moto.it LIVE - La diretta del secondo giorno di test a Misano della MotoGP MotoGP: Ultimo giorno di prove per i pilota della MotoGP. Tutti gli aggiornamenti, i tempi, le foto, le curiosità dal circuito romagnolo ...

LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: day-2, Morbidelli, Bagnaia e Dovizioso cercano conferme CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata - La cronaca del Day1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima giornata di test riservati alla MotoGP di ...

MotoGP: Ultimo giorno di prove per i pilota della MotoGP. Tutti gli aggiornamenti, i tempi, le foto, le curiosità dal circuito romagnolo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata - La cronaca del Day1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima giornata di test riservati alla MotoGP di ...