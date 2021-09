Le ambiguità referendarie del Partito Radicale

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nessuno ha notato che tra le 50 associazioni e movimenti che sostengono il referendum «cannabis legale» non c’è il. Quando in primavera qualcuno aveva chiesto al Segretario Maurizio Turco se avesse intenzione di sostenere il referendum dell’Associazione Luca Coscioni per l’eutanasia legale fu risposto «sarebbe velleitario» – intendendo che non c’erano le risorse per impegnarsi. Un mese dopo Turco convinceva Salvini a cangurare la raccolta firme di sei referendum per la «giustizia giusta». Che la storia del… Continua L'articolo proviene da il manifesto.