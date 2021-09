iPad 9 e iPad mini 6: la prova in anteprima (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tablet Apple più piccolo di tutti eredita il design dei fratelli maggiori e molte delle loro caratteristiche. Il modello base rimane invece uguale al precedente, ma ha tutti gli aggiornamenti che ne confermeranno il successo presso il largo pubblico Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tablet Apple più piccolo di tutti eredita il design dei fratelli maggiori e molte delle loro caratteristiche. Il modello base rimane invece uguale al precedente, ma ha tutti gli aggiornamenti che ne confermeranno il successo presso il largo pubblico

