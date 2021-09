Il giallo dell'informatico 30enne scomparso a Milano (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - Un 30enne originario della provincia di Belluno, Giacomo Sartor, è scomparso da Milano, città in cui lavora da sabato 18 settembre. L'auto aziendale che ha in uso da stata trovata nel pomeriggio dalle parti del Comune di Casorate Primo (PV) regolarmente chiusa e la Procuraha aperto un'indagine. La Prefettura di Pavia ha dirmato le ricerche del giovane nell'area in cui è stata trovata l'auto aziendale, una Polo VolksWagen. Le condizioni del veicolo sarebbero buone, il che non farebbe pensare a un incidente, ma ogni scenario è aperto. "Sono momenti molto difficili. Speriamo di avere presto buone notizie", aveva detto all'AGI nel pomeriggio una cugina di Giacomo Sartori, prima che trapelasse la notizia del ritrovamento. L'unica anomalia riscontrata dagli inquirenti nelle ore precedenti alla sua sparizione era ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - Unoriginarioa provincia di Belluno, Giacomo Sartor, èda, città in cui lavora da sabato 18 settembre. L'auto aziendale che ha in uso da stata trovata nel pomeriggio dalle parti del Comune di Casorate Primo (PV) regolarmente chiusa e la Procuraha aperto un'indagine. La Prefettura di Pavia ha dirmato le ricerche del giovane nell'area in cui è stata trovata l'auto aziendale, una Polo VolksWagen. Le condizioni del veicolo sarebbero buone, il che non farebbe pensare a un incidente, ma ogni scenario è aperto. "Sono momenti molto difficili. Speriamo di avere presto buone notizie", aveva detto all'AGI nel pomeriggio una cugina di Giacomo Sartori, prima che trapelasse la notizia del ritrovamento. L'unica anomalia riscontrata dagli inquirenti nelle ore precedenti alla sua sparizione era ...

