Galli a La7: “No green pass? Se l’argomento dei morti non è forte, cosa devo contrapporre a certe posizioni?”. E rimprovera Myrta Merlino (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Referendum contro il green pass? Non ho moltissimo da dire, tranne che sono posizioni fin troppo sentite e che non meritano di essere a lungo dibattute. Sono opinioni che si scontrano con una realtà assai dura e rilevante, perché nell’ultimo anno ci siamo avvicinati ai 95mila morti. Detto questo, tutto il resto mi sembrano bubbole“. Così, a “L’aria che tira” (La7), Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta le posizioni di Olga Valente, avvocato di Salerno e tra i promotori del referendum per abrogare il green pass. L’infettivologo aggiunge: “Anche adesso, nonostante il vaccino, abbiamo ancora parecchi morti, che sono soprattutto, per non dire esclusivamente, persone non vaccinate. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Referendum contro il? Non ho moltissimo da dire, tranne che sonofin troppo sentite e che non meritano di essere a lungo dibattute. Sono opinioni che si scontrano con una realtà assai dura e rilevante, perché nell’ultimo anno ci siamo avvicinati ai 95mila. Detto questo, tutto il resto mi sembrano bubbole“. Così, a “L’aria che tira” (La7), Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta ledi Olga Valente, avvocato di Salerno e tra i promotori del referendum per abrogare il. L’infettivologo aggiunge: “Anche adesso, nonostante il vaccino, abbiamo ancora parecchi, che sono soprattutto, per non dire esclusivamente, persone non vaccinate. ...

