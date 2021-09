E’ finita tra Francesco Monte e Isabella De Candia? L’indiscrezione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il settimanale Chi rivela che tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia la relazione è giunta al termine Sarebbe giunta al capolinea la relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia. A dare la notizia è il settimanale Chi che, tra le pagine della rivista, scrive: “Monte torna single. La relazione di Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui, sotto sotto, spera ancora in un ritorno di fiamma”. Sembrerebbe che la decisione di lasciarsi sarebbe giunta solo dopo una pausa di riflessione che i due avevano deciso di prendere di comune ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il settimanale Chi rivela che trae la modellaDela relazione è giunta al termine Sarebbe giunta al capolinea la relazione trae la modellaDe. A dare la notizia è il settimanale Chi che, tra le pagine della rivista, scrive: “torna single. La relazione die la modellaDedopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui, sotto sotto, spera ancora in un ritorno di fiamma”. Sembrerebbe che la decisione di lasciarsi sarebbe giunta solo dopo una pausa di riflessione che i due avevano deciso di prendere di comune ...

