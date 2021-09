D’Aversa | “Contro il Napoli voglio una Sampdoria feroce”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – La prima vittoria in campionato a Empoli ha portato punti pesanti e tanto entusiasmo in casa Samp anche se dietro l’angolo c’è la sfida in programma domani al Ferraris col: “Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Hanno la miglior difesa e sono la squadra che ha tirato di più in porta in questo avvio di campionato. Hanno la miglior difesa. Parlano di sacrificio, spirito di gruppo. Vista così, sembrerebbe una squadra senza punti deboli ma noi dovremo essere bravi a scoprire qualche lacuna nella loro organizzazione di gioco, limitando gli errori e portando in campo intensità e determinazione“, ha detto Roberto, tecnico dellaai media ufficiali del club. Le buone notizie riguardano il centrocampista Thorsby che questa mattina si è allenato regolarmente col gruppo e farà ...