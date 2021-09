The Sims 4: Scopri più versioni di te con “Season of Selves” – Rivelate la Roadmap e i Kit (Di martedì 21 settembre 2021) EA e Maxis hanno rilasciato la Roadmap per The Sims 4, che offre ai Simmer uno sguardo sui prossimi contenuti con cui esplorare e celebrare tutti i lati delle loro identità Sim. I giocatori possono aspettarsi un nuovo contenuto che sfida confini e regole, incoraggia l’espressione di sé stessi e la creatività, aggiunge nuove dimensioni agli spazi dei Sims attraverso il colore e facilita il gioco in maniere completamente nuove. Dando il via a Season of Selves, i giocatori possono espandere lo stile dei loro Sims e dare sfoggio della loro creatività con due nuovi kit di moda, The Sims 4 Fashion Street Kite il Kit Viaggio a Incheon, disponibili il 5 Ottobre su PC e Mac via Origin e Steam, Playstation 4 e 5, Xbox Series XS e Xbox One. La gamma di nuovi abiti alla moda e ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 21 settembre 2021) EA e Maxis hanno rilasciato laper The4, che offre ai Simmer uno sguardo sui prossimi contenuti con cui esplorare e celebrare tutti i lati delle loro identità Sim. I giocatori possono aspettarsi un nuovo contenuto che sfida confini e regole, incoraggia l’espressione di sé stessi e la creatività, aggiunge nuove dimensioni agli spazi deiattraverso il colore e facilita il gioco in maniere completamente nuove. Dando il via aof, i giocatori possono espandere lo stile dei loroe dare sfoggio della loro creatività con due nuovi kit di moda, The4 Fashion Street Kite il Kit Viaggio a Incheon, disponibili il 5 Ottobre su PC e Mac via Origin e Steam, Playstation 4 e 5, Xbox Series XS e Xbox One. La gamma di nuovi abiti alla moda e ...

