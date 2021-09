Terence Hill dice addio a Don Matteo arriva Raul Bova

(Di martedì 21 settembre 2021)saluta per sempre Don. A oltre vent’anni dalla messa in onda della prima puntata e dopo oltre 250 episodi, l’attore ha girato la sua ultima scena di una delle più lunghe serie televisive di Rai1, prodotta da Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai Fiction. «È in questa occasione che Lux

Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, Terence Hill ha girato la sua ultima scena di una delle più fortunate e longeve serie di Rai 1 'Don Matteo', prodotta da Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai Fiction.