Sospeso il medico di base Mariano Amici. I suoi pazienti andranno altrove. E lui non avrà un euro (Di martedì 21 settembre 2021) Lazio. L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha annunciato la sospensione di Mariano Amici, medico divenuto famoso per le sue partecipazioni a programmi tv in cui manifestava posizioni no-vax. "Il medico di medicina generale Mariano Amici, è stato Sospeso, senza stipendio, dal servizio dalla competente Asl territoriale poiché, nonostante i ripetuti solleciti, non ha voluto sottoporsi L'articolo proviene da Leggilo.org.

