Serie A 2021/2022: ecco la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite (Di martedì 21 settembre 2021) Gol! Anzi no. pali e traverse restano l’incubo per ogni attacccante. Nella scorsa stagione di Serie A fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali. ecco, quindi, di seguito la classifica aggiornata dei pali e traverse colpiti e di quelle subite, del campionato di Serie A 2021/2022 per valutare con un altro occhio la stagione di una delle venti squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA classifica 2020/2021 LA classifica DEI pali E delle traverse COLPITI Torino 3 Salernitana 3 Roma ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Gol! Anzi no.restano l’incubo per ogni attacccante. Nella scorsa stagione diA fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali., quindi, di seguito laaggiornata deicolpiti e di quelle, del campionato diper valutare con un altro occhio la stagione di unaventi squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA2020/LADEICOLPITI Torino 3 Salernitana 3 Roma ...

Advertising

Gazzetta_it : Vergognosi insulti razzisti a Maignan prima di Juve-Milan. E a Udine i soliti cori... #seriea - juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - acmilan : ?? When was the last time we avoided defeat after falling behind away to Juve in Serie A? Find out ??… - Andrea_c_83 : RT @digitalsat_it: #DAZN #SerieB 2021/22 5a Giornata, Palinsesto Telecronisti (20 - 22 Settembre) @DAZN_IT - michelepaola_ : RT @rtl1025: ?? #TerenceHill lascia @DonMatteoRai: ecco l'ultimo emozionante ciak. Ne abbiamo parlato con Luca Bernabei, Amministratore Dele… -