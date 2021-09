Salernitana | Castori | “Col Verona voglio vedere i progressi visti contro l’Atalanta”

(Di martedì 21 settembre 2021) Alla vigilia del turno infrasettimanale di campionato, valido per la 5a giornata del campionato di Serie A,, il tecnico dei granataha rilasciato alcune dichiarazioni in sede di conferenza stampa

Lo ha dichiarato il tecnico della, Fabrizio, in vista del prossimo impegno, contro il Verona: "Dobbiamo giocare con lo stesso ritmo e la stessa intensità per tutta la gara perché ...Commenta per primo Fabrizio, tecnico della, presenta la sfida con l'Hellas Verona: 'Mi aspetto che domani la squadra confermi i passi avanti mostrati contro l'Atalanta e faccia una prestazione importante ...Diano Marina. I prestigiosi premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2020/2021, sono stati consegnati lo scorso 20 settembre presso il salone d’onore del C.O.N.I. a Roma, messo a disposizione dal preside ...Il tecnico: "Il Verona è un avversario di valore che merita rispetto ma dobbiamo essere concentrati nel fare la nostra partita" ...