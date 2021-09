Pesaro | a processo gigolò | faceva innamorare donne separate e vedove Poi le truffava

Advertising

GazzettaDelSud : ???? GIGOLO' ALLA SBARRA | Un disoccupato di 48 anni di #Fano ha spillato quasi 100mila euro a cinque donne, vedov… - Carlino_Pesaro : La vittima si ribella e manda i bulli a processo - francobus100 : A processo per maltrattamenti, contro la moglie cita come testimone la sua amante -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro processo

Gazzetta del Sud

... tra i 55 e i 75 anni, die di Fano , le quali non si sono accorte dei risparmi che andavano ...per truffa aggravata a carico del 48enne Ieri si è svolta un'udienza delper ...Un disoccupato di 48 anni di Fano , in provincia die Urbino, ha truffato cinque donne , vedove o separate, spillando loro circa 100mila euro . ... Ieri si è svolta un'udienza delper ...Un disoccupato di 48 anni di Fano ha spillato quasi 100mila euro a cinque donne, vedove o separate, dedicando loro molte attenzione e facendole invaghire di sé.Un disoccupato di 48 anni di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, ha truffato cinque donne, vedove o separate, spillando loro circa 100mila euro. Un ‘corteggiamento simultaneo’ che gli ha permesso d ...