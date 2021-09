"Mio padre...". Lacrime in studio: il dramma del figlio di Gigi D'Alessio (Di martedì 21 settembre 2021) Sfogo con tanto di Lacrime per LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, figlio di Gigi D'Alessio e nuovo concorrente di Amici 21. Proprio durante un incontro con Rudy Zerbi, insegnante del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, LDA ha mostrato un lato sensibile di sé. Zerbi ha chiesto a Luca quali sacrifici ha fatto per la musica e lui ha risposto che non sente di aver fatto sacrifici, gli è sempre venuto tutto naturale. Zerbi gli ha chiesto qual è il suo sogno e a questa domanda LDA non ha nascosto che forse sta mirando troppo in alto. Da qui la confessione. LDA vorrebbe che un giorno i fan dicessero a Gigi: "Ah tu sei il padre di", e non a lui "sei il figlio di". E ancora: "Sembra tutto bello dall'esterno, invece non è tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Sfogo con tanto diper LDA, nome d'arte di Luca D'diD'e nuovo concorrente di Amici 21. Proprio durante un incontro con Rudy Zerbi, insegnante del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, LDA ha mostrato un lato sensibile di sé. Zerbi ha chiesto a Luca quali sacrifici ha fatto per la musica e lui ha risposto che non sente di aver fatto sacrifici, gli è sempre venuto tutto naturale. Zerbi gli ha chiesto qual è il suo sogno e a questa domanda LDA non ha nascosto che forse sta mirando troppo in alto. Da qui la confessione. LDA vorrebbe che un giorno i fan dicessero a: "Ah tu sei ildi", e non a lui "sei ildi". E ancora: "Sembra tutto bello dall'esterno, invece non è tutto ...

